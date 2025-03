Queer beim Southern Lights Filmfestival

× Erweitern Foto: Rertrado Filmes Szene aus „Salão de Baile – This Is Ballroom“

Das Southern Lights Festival zeigt vom 21. bis 25. März Filme aus dem globalen Süden im Frankfurter Kino im Filmmuseum; drei queere Beiträge finden sich im Programm.

„Salão de Baile – This Is Ballroom“ dokumentiert Rio de Janeiros Ballroom-Szene. Gegründet von einer Gruppe queerer Tänzer*innen sind die Ballroom-Events ein Safer Space in einer Gesellschaft, die noch immer von Homo- und Transfeindlichkeit geprägt ist. Auch im Alltag hilft die Gemeinschaft, sich zu beweisen und durchzusetzen.

Im Anschluss an die Filmvorführung gibt es im Foyer des Museums eine Ballroom-Performance der Frankfurter Voguing-Gruppe „Anybody Walking?“ (21.3., 20 Uhr).

Queerfeindliche und sexistische Gesellschaftsstrukturen spielen auch in Lillah Hallas Film „Levnate – Power Alley“ eine zentrale Rolle: Die queere 17-jährige Sofia ist Kapitänin eines Volleyballteams in São Paulo. Sie bekommt ein Stipendium in Chile, das ihren Durchbruch in der Profi-Sportwelt begründen könnte. Als Sofia schwanger wird, drohen ihre Pläne zu scheitern. Daher erwägt sie eine Abtreibung, was sie zur Zielscheibe evangelikaler Extremist*innen macht. Zum Glück hat Sophia die Unterstützung von ihrem Vater, ihrem Team und ihrer Freundin.

„Levnate – Power Alley“ wurde bei den Filmfestspielen in Cannes mit dem internationalen Filmpreis der Filmkritik „Fipresci“ ausgezeichnet. Nach der Filmvorführung gibt es ein Gespräch mit Regisseurin Lillah Halla (23.3., 17 Uhr).

Foto: Cinephil Szene aus „Levnate – Power Alley"

Am Sonntag, dem 23. März, gibt’s ein Double Feature: Der Kurzfilm „Jackfruit“ erzählt die Geschichte der genderfluiden Person Mit, die zwischen zwei Welten steht – ihrer traditionellen Familie in Vietman und dem freizügigen queeren Leben in Berlin.

Foto: Salzgeber / Nicolas Graux Szene aus „Viet und Nam"

Im Anschluss wird Thy Trang Nguyens Film „Viet und Nam“ gezeigt. Der Film erzählt eine Liebesgeschichte, die sich tausend Meter unter der Erde abspielt. Die Bergleute Viet und Nam müssen aber nicht nur mit schwierigen Lebensumständen kämpfen, sondern auch Traumata aus der Vergangenheit abarbeiten. Ihre Liebe wird auf die Probe gestellt, als Nam beschließt, sein Heimatland im Inneren eines Schiffscontainers zu verlassen, um sein Glück im Ausland zu suchen. Nach der Filmvorführung gibt es ein Gespräch mit Regisseur wird Thy Trang Nguyen. (23.3., 19:30 Uhr).

21 und 23.3., Kino im DFF, Schaumainkai 41, Frankfurt, Infos über www.dff.film/kino/