Queer Festival 2025

Bereits zum 16. Mal lädt der Karlstorbahnhof Heidelberg zusammen mit Queer Play e.V. im Mai zum Queer Festival – zu einem Monat konzentriert queerer Themen, Musik, Partys, Kunst, Kino, Texte, Diskussionen und Workshops. Musikalisch war das Festival schon immer weit vorne – und mit der Italo-Disco-Queen MYSS KETA aus Mailand, Rapperin Ebow aus Berlin und der aufstrebenden Singer-Songwriterin im Pop-Gewand NESS sind die Headliner-Konzerte für dieses Jahr schon mal vorab bekannt gegeben worden (VVK läuft bereits).

Im Interview mit Dominic Hauser und Martin J. V. Müller vom Orga-Team gibt’s noch weitere Einblicke ins Programm 2025.

Dominic und Martin, das Queer Festival steht in diesem Jahr unter dem Motto „Vielfalt und Vernetzung“ – damit ist bestimmt mehr gemeint als der Hinweis auf die inzwischen fünfjährige Beteiligung Heidelbergs am internationalen Rainbow City Netzwerk …

Martin: Die Vielfalt als Prinzip ist ja quasi das Markenzeichen unseres Festivals. Einmal durch die verschiedenen Programmsparten wie Konzerte, Film, Theater, Workshops, Kunst, et cetera, aber auch inhaltlich, indem wir immer versuchen, dem Überbegriff „Queer“ als nicht-heterosexuelle oder nicht-cisgeschlechtliche Orientierung, möglichst vielfältig gerecht zu werden. Darüber hinaus bieten wir auch in diesem Jahr wieder ein intersektionales Programm, das andere Minoritäten und gesellschaftlich relevante Themen mitdenkt. Hier spielt die gewünschte Vernetzung mit hinein. Für uns als queere Menschen wird es zunehmend wichtiger werden, uns zu vernetzen – innerhalb des LSBTIQ+ Spektrums, aber eben auch nach außen in die Gesellschaft hinein. Dabei helfen uns die vielen Kooperationspartner*innen sowie die enge Zusammenarbeit mit der Stadt Heidelberg.

Eurer Festival-Eröffnungsabend am 9. Mai steht im Zeichen der Rainbow Cities. Was habt ihr geplant?

Dominic: Der Festival-Eröffnungsabend ist ein gutes Zeichen für diese Vernetzung. Seit einigen Jahren ist die Eröffnung ein gemeinsamer Empfang des Festivals und der Stadt. Seit dem Umzug in den neuen Karlstorbahnhof liege ich wahrscheinlich nicht falsch, wenn ich sage es ist der größte und an Besucher*innen vielfältigste städtische Empfang in Heidelberg. Und denen werden wir auch wieder ein tolles Programm bieten. Drag Queen Pam Pengco führt durch den Abend, wir haben politische und musikalische Gäste und den Höhepunkt werden Tänzer*innen der europäischen Ballroom Szene aus anderen Rainbow Cities bestreiten. Danach geht es auf der großen Eröffnungsparty weiter.

Die Stadt Heidelberg ist inzwischen die Hauptförderin des Queer Festivals; seid ihr dort von Anfang an mit offenen Armen empfangen worden, oder musstet ihr Überzeugungsarbeit leisten?

Martin: Wir waren anfangs ja ein ganz kleines Festival und an eine städtische Förderung war noch gar nicht zu denken. Als wir 2009 damit begonnen hatten, gab es wenig Berührungspunkte zu unseren Themen auf städtischer Seite. Auch wenn wir immer einzelne Befürworter*innen hatten, wurden wir von den meisten Entscheidungsträger*innen nicht ernst genommen. Das hat sich erst mit zunehmendem Wachstum und mit der Bedeutung des Festivals geändert. Über die Jahre haben wir von einem positiven Wandel in der Gesellschaft profitiert und auch von strukturellen Veränderungen in der Stadt selbst. Wir sind Mitbegründer des queeren Netzwerks in Heidelberg und von Anfang an am Runden Tisch für sexuelle und geschlechtliche Vielfalt Heidelberg. Heute gibt es eine Koordinationsstelle für LSBTIQ+ in einem Amt für Chancengleichheit und seit fünf Jahren die Mitgliedschaft im Rainbow Cities Network. Diese Entwicklung ist schon bemerkenswert für eine Stadt in der Größe Heidelbergs. Auf der anderen Seite wurde wohl auch erkannt das eine bedeutende Unistadt mit einem der niedrigsten Altersdurchschnitte in Deutschland auch ein Angebot für queere Menschen braucht – in der Beratung wie im kulturellen Bereich.

Überall werden öffentliche Gelder gekürzt – inwiefern seid ihr in eurer Arbeit davon betroffen?

Dominic: Das merken wir natürlich auch. Zum deutlich spürbaren Rechtsruck in politischer Rhetorik und den wieder stärker werdenden gesellschaftlichen Anfeindungen verstärken sich auch die finanziellen Schwierigkeiten. Es gibt weniger queere Projektförderung. Unternehmen, die in den letzten Jahren Maßnahmen zur Förderung von Diversität und Inklusion aufgebaut haben, lassen diese zum Teil wieder auslaufen. In Heidelberg finden aktuell noch die Haushaltsverhandlungen für dieses Jahr statt, deshalb müssen wir extrem vorsichtig kalkulieren und hoffen, dass es mit dem Queer Festival auch im nächsten Jahr weiter gehen kann.

Mit MYSS KETA, Ebow und NESS sind schon drei musikalische Festival-Highlights bekannt gegeben worden – könnt ihr schon mehr vom Programm verraten?

Martin: Ja, wir starten noch vor der offiziellen Eröffnung des Festivals im Mai bereits im April mit Drag Wrestling und Party in Kooperation mit Open Dykes und einem queeren Science Slam, den wir mit Trägern der Universität Heidelberg veranstalten. Im Festival geht es dann weiter mit Konzerten und Jugendangeboten wie einem queeren Kleidertausch, einem sehr umfangreichen Filmangebot mit Open Air Kino, Voguing- und Theaterworkshops, einer Lesung mit Tarek Shukrallah, ESC-Viewing und nicht zuletzt natürlich den jährlichen Partys. Neu haben wir dieses Jahr auch eine Gay Bar – Party für alle Üs, denen der Altersschnitt auf anderen Partys zu jung ist.

Ein weiteres Highlight der vergangenen Festivals war der internationale Fotowettbewerb. Wird es den auch in diesem Jahr geben?

Dominic: Nachdem wir im letzten Jahr mit unserem Bildband „Deeply Human“ die letzten fünf Jahre Fotowettbewerb in einem Buch verewigt haben, machen wir in diesem Jahr damit eine kurze Pause. Dafür zeigen wir aber die großartige Foto- und Videoausstellung „The queer Community Project“ von Sophia Emmerich und Lisa-Sophie Kempke. Eine Dokumentation über das Gefühl des Dazugehörens und die Wichtigkeit von Community. Mit insgesamt zehn queeren Gruppen wie beispielsweise den „The Old Gays“ von TikTok oder den „Dykes on Bikes“, dem weltweit größten lesbischen Motorradclub, bietet diese Sammlung einen intimen Einblick in queere Gemeinschaften über verschiedene Kulturen und Räume hinweg.

9. – 28.5., Queer Festival, Festivalzentrum Karlstorbahnhof, Marlene-Dietrich-Platz 3, Heidelberg, queer-festival.de