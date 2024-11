Queer Filmfest Esslingen

× Erweitern Foto: desirelinesfilm.com DesireLines Desire Lines

Das QueerFilmFestival Esslingen startet in diesem November zum 36. Mal und ist damit eines der langjährigsten queren Filmfestivals Deutschlands.

15 Filme aus der ganzen Welt hat das Team zusammengestellt – viele davon haben (noch) keine deutschen Verleihe und werden nur auf dem Festival zu sehen sein.

Unsere Tipps:

× Erweitern Trailer Asog: Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu.

Der preisgekrönte Film „Asog“ spielt auf den Philippinen und ist eine Mischung aus Roadmovie und Doku-Drama, das nicht nur Gender-Themen berührt, sondern auch den Klimawandel, Schönheitswahn und philippinische Mythologie. Im Mittelpunkt steht die nicht-binäre Lehrkraft Jaya (10.11., 18 Uhr).

× Erweitern Trailer DesireLine: Mit dem Klick auf das Video stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu.

Einen Award beim renommierten Sundance-Filmfest bekam die Doku „Desire Lines“, die sich einem Tabuthema nähert: Ein iranisch-amerikanischer Transmann versucht, sein sexuelles Begehren zu verstehen und begibt sich dafür auf erotische Selbstentdeckungsreise (8.11., 19 Uhr).

× Erweitern Foto: Salzgeber ChuckChuckBaby „Chuck Chuck Baby“: lesbische Liebesgeschichte in der britischen Working-Class.

In der lesbischen Feel-Good-Liebesgeschichte „Chuck Chuck Baby“ taucht Helens heimliche Jugendliebe Joanne überraschend wieder auf und bringt Licht ins triste Leben der End-30erin. Und diesmal sind die beiden Frauen entschlossen, für ihre Liebe zu kämpfen (12.11., 21 Uhr).

× Erweitern Foto: Salzgeber „SommerMitCarmen“

Die griechische schwule Sommerkomödie „Der Sommer mit Carmen“ spielt am Athener Limanakia Beach, dem Crusing-Hotspot der Stadt. Schauspieler Nikita ist von den klischeehaften schwulen Rollenangeboten gelangweilt; er möchte lieber seine eigene Geschichte erzählen, vom vergangenen Sommer und vor allem von seinem Ex-Freund Panos und dessen Hund Carmen (13.11., 21 Uhr).

Verpassen sollte man außerdem nicht das Kurzfilmprogramm „The Same Procedure …“ am Abend des 9. November und zur Matinee am 10. November.

Zum Festival gehört natürlich auch eine schmissige Party: am 8. November steigt sie im Kinofoyer LUX, mit DA the DJ und den Queens Veronica Mont Royal, Alpine Ski und Cherry Bliss.

7. – 13.11., Kommunales Kino, Maile 4 – 9, Esslingen, www.koki-es.de