Queer Filmfest Weiterstadt – Die Tipps

× Erweitern Foto: Peterkino ThisIsBallroom Szene aus „This Is Ballroom“

Das beliebte Filmfestival läuft noch bis 6. November. Hier kommen unsere Tipps!

Das deutsche Drama „Gotteskinder“ thematisiert den Gewissenskonflikt zwischen Sexualität und Religion: Die Geschwister Hannah und Timo stecken mitten im Pubertätsgefühlschaos. Dass sie in einer evangelikalen Gemeinde leben, macht die emotionale Achterbahnfahrt des Entdeckens der eigenen Sexualität nicht einfacher – schlimmer noch: die neuen Gefühle bringen sie an den Rand ihres Glaubens, der bis dahin für beide so ganz natürlich schien.

Als Timo sich in seinen besten Freund Jonas verliebt, bekommt er Panik und sucht Hilfe bei einem Seelsorge-Seminar, wo er hofft, von seinen Gefühlen „geheilt“ zu werden.

Das „Gotteskinder“-Drehbuch wurde mit dem Hessischen Filmpreis 2019 ausgezeichnet, der Film wurde von der Jugendjury des Max Ophüls Filmfestivals 2024 ebenfalls mit einem Preis bedacht (2.11., 15 Uhr).

× Erweitern Foto: Kinescope Film Lichter-Gotteskinder-1 Szene aus „Gotteskinder“

In der Doku „Lesbos“ zeichnet Tzeli Hadjidinitriou die Entwicklung des Lebens der letzten 40 Jahre im kleinen Ort Eressos auf Lesbos nach. Auf der Insel treffen sich seit den späten 1970ern lesbische Frauen aus der ganzen Welt – viele Lesben erleben Lesbos bis noch als ein lange vermisstes Paradies (2.11., 20:30 Uhr).

Star-Regisseur Ethan Coen hat sein schräges Roadmovie „Drive-Away Dolls“ mit lesbischen Protagonistinnen inszeniert:

Die zügellose Jamie (Margarete Qualley) wird von ihrer Freundin Sukie (Beanie Feldstein) rausgeworfen; Jamie entschließt sich, mit ihrer eher verklemmten Freundin Mariam (Geraldine Viswanathan) auf einen Trip nach Kalifornien zu gehen: „Wir machen unseren Scheiß und scheißen auf den Rest“. Um Geld zu sparen, fahren sie ein ihnen zur Überführung überlassenes Auto; das Auto enthält Hehlerware, was wiederum Jamies Ex Suki – eine toughe Polizistin – auf den Plan ruft. Kurzum: bei den beiden Dilettantinnen Jamie und Mariam geht alles schief (3.11. 15 Uhr).

× Erweitern Foto: Universal Pictures DriveAwayDolls Drive-Away Dolls

Dass die Ballroom-Szene internationale Blüten trägt, zeigt die Doku „This is Ballroom – Salão de Baile“: Juru and Vitã portraitieren die lebendige Szene in Rio de Janeiro, die Voguing als Ausdrucksform 50 Jahre nach dem Beginnen in New York für sich neu definiert (6.11., 18 Uhr).

Natürlich ist auch Dominic Savages Coming-of-Age-Trans-Drama „Close to You” mit Elliott Page dabei (1.11., 20:30 Uhr), und die legendäre Kurzfilmrolle beim „Meet-And-Greet“-Sonntagsbrunch am 3. November um 11 Uhr sollte man ebenfalls nicht verpassen.

24.10. – 6.11., Queer Filmfest Weiterstadt, Festivalzentrum Kommunales Kino Weiterstadt, Carl-Ulrich-Str. 9, Weiterstadt, weiterer Spielort: Programmkino Rex, Wilhelminenstr. 9, Darmstadt, www.queer-weiterstadt.de