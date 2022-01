Queer-Filmspecial Weiterstadt

× Erweitern Foto: Salzgeber Boy meets Boy

Das Kommunale Kino Weiterstadt zeigt Ende Januar zwei schwule Filme: Im Rahmen der queerfilmnacht läuft das authentische Flirtdrama „Boy meets Boy“: Am Ende einer durchtanzten Berliner Nacht finden sich Harry und Johannes in der verschwitzten Euphorie auf der Tanzfläche eines Klubs. Die die Chemie stimmt, und die beiden verbringen vergnügt die nächsten Stunden in der aufwachenden Stadt. Doch ihr Hochgefühl ist limitiert: Harry muss in wenigen Stunden zurück nach Hause – nach Großbritannien. Ein sympathisch-authentisches Kammerspiel an Originalschauplätzen, inszeniert mit zum Teil improvisierten Dialogen und den überzeugenden Hauptdarstellern Matthew James Morrison und Alexandros Koutsoulis. Zu sehen am 28.1. um 21 Uhr und am 29.1. um 18 Uhr.

× Erweitern Boy meets Boy

I

Foto: 2020 British Broadcasting Corporation, The British Film Institute, Supernova Film Ltd. Harry Macqueen – Supernova

m britischen Drama „Supernova“ mit Starbesetzung spielen Colin Firth und Stanley Tucci ein Paar, dessen Leben von der Demenzerkrankung umgekrempelt wird. Seit über 20 Jahren sind Sam und Tusker ein Paar. Als bei Tusker die unheilbare Krankheit diagnostiziert wird, packen beide ihre Sachen und machen mit ihrem Wohnmobil auf die Reise und Besuchen Orte und Menschen aus ihrer Vergangenheit. Regisseur Harry Macqueen hat einen anrührenden Film über eine innige Beziehung inszeniert. Zu sehen am 28. und 30.1. um 18 Uhr sowie am 29.1. um 21 Uhr und am 31.1. um 20 Uhr.

× Erweitern Supernova

Kommunales Kino Weiterstadt, Karl-Ulrich-Str. 9, Weiterstadt, www.kino-weiterstadt.de

Lest auch unser Interview mit „Supernova“-Regisseur Harry Macqueen.