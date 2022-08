QUEER gelesen: Nichtmillionenstadt

× Erweitern Foto: Bohl

Marius ist ein ungewöhnlicher Teenager: reflektiert, stark im Nachdenken, Erkennen und Sortieren, interessiert am Leben, aber genauso interessiert am Tod und vor allem der Frage, wie man Unsterblichkeit erlangt. Wie alle Teenager ist Marius natürlich der Ansicht, schon alles zu wissen – zumindest theoretisch. Als wie kompliziert und wie anders sich die Theorie dann allerdings in der Praxis entpuppt, gilt es für Marius zu entdecken.

Zum Glück gibt’s da seine „Mom“, mit der ihn eine enge Freundschaft verbindet: Mit ihr kann er über alles reden, sie hat immer den passenden Ratschlag und die richtige Inspiration parat. Gibt’s sowas? Hier schon!

Wichtig wird auch Marius neuer Mitschüler Max, für den der Theoretiker Marius sehr schnell ein bisher unbekanntes Begehren entwickelt. Dabei ist nicht der Umstand, sich in einen Jungen zu verlieben, das Problem, sondern vielmehr das ungewohnte Gefühl an sich. Und das beschreibt Michael Bohl ziemlich ausführlich, genau und detailliert. Das liest sich angenehm und der erwachsene Leser ertappt sich – nicht ohne Schmunzeln – bei eigenen Gefühls-Deja-Vues.

„Nichtmillionenstadt“ ist ein Roman über die Bewältigung des jugendlichen Gefühlchaos und nimmt mit auf eine Berg- und Talfahrt der Empfindungen. Dabei meidet Bohl Schubladendenken und zeigt, dass das Leben immer neue Wendungen, Überraschungen und Gefühle bereithält, denen man – wie sie auch immer sein mögen – am besten offen und unvoreingenommen begegnen soll. Gleichzeitig ist das Buch ein starkes Plädoyer für einen entspannten Umgang mit Sexualität, egal welchen Begehrens.

„Nichtmillionenstadt“ von Michael Bohl ist im Societäts Verlag erschienen

20.8., Lesung mit Michael Bohl, Offenes Wohnzimmer, Winterstr. 13, Kostheim, 19:30 Uhr, offenes-wohnzimmer.de

Michael Bohl liest am 26.8. im Rahmen des Lesefestivals „QUEER gelesen“ in der Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 19:30 Uhr, www.barjedersicht.de