Queer gesehen in Höchst

× Erweitern Foto: Salzgeber Drifter Szene aus Drifter

Das Filmforum Höchst lädt in der Woche vor Weihnachten zu einem Mini-Queer-Filmfestival mit vier Filmen, die sieben Tage in Heavy Rotation gezeigt werden. Wer also alle Weihnachtsgeschenke schon besorgt hat oder wem nach dem Shopping der Kopf mehr nach Kultur als Konsum steht, kann sich hier die Jahreshighlights des Queer Cinema 2023 anschauen. Mit dabei ist der mehrfach ausgezeichnete Film „Blue Jean“: Großbritannien, Ende der 1980er. Margret Thatcher hat „Section 28“ verabschiedet, ein Gesetz, das die „Förderung von Homosexualität“ verbietet. Die lesbische Lehrerin Jean muss daraufhin ihre Homosexualität verstecken. Jeans Freundin Vic ist da etwas furchtloser und wünscht sich auch von Jean mehr Mut im Kampf gegen das homophobe Gesetz. Als die beiden eine von Jeans Schülerinnen in einer Lesbenbar treffen, muss Jean eine Entscheidung treffen. (Hier ist unser Interview zum Film).

Ebenfalls dabei ist „Drifter“: Der 20-jährige schwule Moritz zieht aus behüteten schwäbischen Verhältnissen zu seinem Freund nach Berlin; blöd nur, dass der plötzlich kein Interesse mehr an Moritz hat. In der queeren Party-Szene findet Moritz eine neue Familie und zu sich selbst.

Spannende Einblicke in die Strukturen des traditionellen pakistanischen Familiensystems zeigt „Joyland“. Der Film erzählt die Geschichte von Haider, dem jüngsten Sohn einer pakistanischen Großfamilie. Als er einen Job als Tänzer bei der trans Sängerin Biba findet und sich in sie verliebt, beginnt für Haider eine Gratwanderung zwischen seiner Freiheit und den strengen Moralregeln seiner Familie. Hauptdarstellerin Alina Khan ist die erste trans Schauspielerin, die eine Hauptrolle in einem pakistanischen Film spielt.

Ebenfalls zu sehen ist die eindringliche Doku „Life Is Not A Competition, But I’m Winning“: Regisseurin Julia Fuhr Mann portraitiert queere Menschen im Leistungssport, ein Bereich, wo das binäre Geschlechtersystem fast unumstößlich aufrecht erhalten wird. Zwei Sportler*innen kämpfen dagegen an. Regisseurin Julia Fuhr Mann wird zur Vor-Premeire ihres Films vor Ort sein.

14. – 20.12., Filmforum Höchst, Emmerich-Josef-Str. 46A, Frankfurt, www.filmforum-höchst.de, mit dem Klick auf die Videos stimmst Du diesen Datenschutzbestimmungen von YouTube zu