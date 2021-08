Queer-Hanau löst sich auf

× Erweitern Foto: bjö Queer Hanau

„ Man soll aufhören, wenn es am Schönsten ist“ heißt es auf dem Facebook-Account des Vereins Queer-Hanau.

10 Jahre lang hat der Verein das queere Leben in Hanau gestaltet, fungierte mit verschiedenen Community-Treffs und Beratungsangeboten als Anlaufstelle für die Community vor Ort, im Main-Kinzig-Kreis bis in die Wetterau, im Vogelsberg und in Seligenstadt oder Rodgau. Denn: „Hanau tickt anders als die Großstadt“, erklärten die (ehemaligen) Vorsitzenden Mascha Jung und Christiane Brzoska.

„Menschen aus unserer Umgebung fühlen sich in der Großstadt Frankfurt nicht sonderlich wohl. Auch besteht in Hanau und der Umgebung ein anderer Beratungsbedarf und die Diskriminierung insbesondere durch die ländliche Bevölkerung ist ausgeprägter. So entstand der Wunsch, sich in Hanau zu engagieren, die Community sichtbar zu machen und Diskriminierung abzubauen“.

Mascha Jung und Paul Kühle von Queer-Hanau engagieren sich übrigens weiter und werden zukünftig im „Zentrum für Demokratie und Vielfalt“ der Stadt Hanau die LSBTIQ*-Anlaufstelle unterstützen. Der Verein kooperierte bereits seit langem mit der Stadt, dem Demokratie Zentrum sowie der AIDS-Hilfe Hanau.

www.demokratie-leben-hanau.de