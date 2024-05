Queer Heroes – Deeply Human

× Erweitern Foto: Lou Fajardo „LouFajardo“ Lou Fajardo (PH) „Parloristas in Action“ aus dem Projekt „Tsupet“

Im Rahmen des diesjährigen Queerfestival Heidelberg (siehe unser Interview), feiert die festivaleigene Fotoausstellung ihre fünfte Ausgabe; zum Jubiläum erscheint parallel ein Bildband.

Foto: Cansu Yıldıran „CansuYıldıran“ Foto: Roger Erickson „RogerErickson“ Foto: Kuln'Zu „KulnZu“

Seit 2020 gehört die kuratierte Fotoausstellung zum festen Programm des Queerfestivals. Internationale Fotograf*innen reichen dafür ihre Arbeiten zu den jährlich wechselnden Themen ein – in diesem Jahr lautet das Motto „Queer Heroes in Focus“. „Wenn von ‚Helden‘ die Rede ist, wird meist ein ganz bestimmtes Bild evoziert“, erklärt Dominic Hauser, einer der Festival- und Ausstellungs-Organisatoren. „Das des athletischen, körperlich gesunden, heterosexuellen, weißen Mannes in einem Kostüm, der die Hilflosen rettet; ein Narrativ, das die historische und kulturelle Perspektive dominiert hat. Ziel der Ausstellung ist es, diese Vorstellung in Frage zu stellen und neu zu definieren, indem die unzähligen Geschichten queerer Held*innen untersucht werden. Seien es kleine Taten der Freundlichkeit oder große, radikale Gesten, die das Leben vieler Menschen verändert haben – wir wollen neue Geschichten ins Rampenlicht rücken“. Insgesamt 200 Einsendungen musste das Kurator*innenteam sichten – 11 Projekte wurden ausgewählt: „Sie werden in Ausstellungen im Karlstorbahnhof, im Theater Heidelberg, an der Universität, im International Welcome Center der Stadt sowie als Plakataktion im gesamten Stadtgebiet und online zu sehen sein“, erklärt Hauser.

× Erweitern Foto: Kettler Verlag „DeeplyHuman-Cover“ Bildband „Deeply Human”

Das Team freut sich besonders, dass zur fünften Fotoausstellung der Bildband „Deeply Human“ erscheint – „ein besonderes Goodie“, so Dominic Hauser: „Der Bildband zeigt besondere Fotoserien aus den letzten vier Jahren und ist ab dem 3. Mai im Buchhandel erhältlich“.

Ausstellungseröffnung „Queer Heroes“ am 3.5., www.queerfestival.de/queer-heroes

Der Bildband „Deeply Human – Global Queer Photography“ erscheint am 3.5. bei Kettler, www.verlag-kettler.de