Queer History Mainz

× Erweitern Foto: Delia Giadeini, unsplash.com, gemeinfrei

Am 29. Oktober lädt die Bar jeder Sicht zu einer lebendigen Geschichtsstunde: Queere Zeitzeug*innen berichten aus ihrem Leben und vermitteln damit einen Eindruck wie Coming-out und queeres Leben in verschiedenen Zeiten ausgesehen haben.

Foto: QueerNet RLP Joachim Schulte

Welche Rolle spielten die Kneipen, die Sommerschwüle, die Bar jeder Sicht für die persönliche Entwicklung, für die Sichtbarkeit in der Stadt? Wie sichtbar waren queere Studierende an der Universität, in der Stadt? Welche Aktivitäten gab es von freien Trägern und von städtischer Seite, um Treffpunkte und queere Sichtbarkeit zu unterstützen? Joachim Schulte von QueerNet RLP e.V. führt durch den Abend.

Die Veranstaltung ist Teil eines breit angelegten Forschungsprojekts, das sich seit 2012 auf die Suche nach der Emanzipationsgeschichte in Rheinland-Pfalz sowie Biografien queerer Menschen macht. Teile der Forschungsergebnisse wurden in diesem Herbst in verschiedenen Städten des Landes im Rahmen von Vorträgen und Zeitzeugengesprächen vorgestellt.

29.10., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 19 Uhr, www.barjedersicht.de, www.queernet-rlp.de

Mehr Infos zum Projekt „Queere Geschichte Rheinland-Pfalz“ gibt’s im Interview mit Joachim Schulte.