Foto: Koordinierungsstelle LSNT*IQ Wiesbaden

Die just erschienene Broschüre „Queer in Wiesbaden – Wegweiser*in für LSBT*IQ“ gibt einen Überblick über Organisationen, Gruppen und weitere Akteure, die sich in der hessischen Landeshauptstadt mit LSBTIQ*-Themen beschäftigen.

Das 64 Seiten starke Heft im Postkartenformat ist eine Gemeinschaftsarbeit der LSBT*IQ-Koordinierungsstelle Wiesbaden und der queeren Community liegt bei den Wiesbadener Organisationen aus und kann bei der Koordinierungsstelle zum Auslegen bestellt werden. Auf der Homepage der Landeshauptstadt steht die Online-Version der Broschüre zur Verfügung.

