Queer* Main-Kinzig: News für 2025

× Erweitern Foto: www.queermainkinzig.de Hintere Reihe v.l.n.r.: Steve Euler, Alexander Guidi, Hendrik Nitschner und Selena Krieg, vordere Reihe v.l.n.r.: Maja Ibañez und Rosalia Weiser

Seit vier Jahren engagiert sich der Verein Queer* Main-Kinzig für Sichtbarkeit von queerem Leben in der Region. Das Team ist stolz, in den vergangenen Jahren einiges bewegt zu haben; so veranstaltet der Verein jährlich zum IDAHOBIT* Veranstaltungen und zeichnet sich dafür verantwortlich, dass am Tag gegen Homo-, Bi, Trans und Interfeindlichkeit nach und nach an den Rathäusern in Gelnhausen, Wächtersbach und Schlüchtern die Regenbogenflagge gehisst wird.

Im Januar 2024 fand der erste MKK Pride „Winterzauber“ statt. Im Gelnhäuser Kino läuft an jedem zweiten Mittwoch im Monat die queerfilmnacht, in Wächtersbach entstand ein Rosa Advents Café und es gibt regelmäßige Treffs zweier Jugendgruppen, ein offener queerer Treff, eine Wandergruppe sowie ein Theaterprojekt.

Gründungsmitglied Steve Euler, der als Vorstand in den ersten beiden Jahren zusammen mit Sybille Schneider und zuletzt mit Maja Ibañez das Vorstandsteam bildete, entschloss sich anlässlich der neuen Vorstandswahlen nicht mehr zu kandidieren. Euler bleibt dem Verein und der Community dennoch in einer anderen Funktion erhalten: Da er bisher für viele politische Kontakte das Gesicht des Vereins ist und in den vergangenen Jahren ein entsprechendes Netzwerk aufgebaut hat, wird er dies in Zukunft in der Rolle als Ehrenvorsitzender fortführen und sich als politischer Botschafter auf community-politische Arbeit und die Vernetzung innerhalb des Kreises konzentrieren.

„Gerade jetzt, wo queere Menschen immer mehr Gegenwind bekommen, ist politische Arbeit sehr wichtig!“ sagt Euler. Deshalb sei es besonders wichtig, wieder lauter und sichtbarer zu werden.

Die aktuellen Vorstandsmitglieder von Queer* Main Kinzig sind: Rosalia Weiser (erste Vorsitzende) Maja Ibañez (zweite Vorsitzende), Hendrik Nitschner (Finanzen), Alexander Guidi (Schriftführer) und Selena Krieg (Jugendarbeit). Der Termin für den zweiten MKK-Pride steht ebenfalls schon fest – er steigt am 24. Mai in Schlüchtern.

www.queermainkinzig.de