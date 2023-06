× Erweitern Foto: Capitol Mannheim Sascha Ullrich

Foto: Fotostudio Schwetasch Bernd Nauwartat

Die Sänger und Musical-Interpreten Bernd Nauwartat und Sascha Ullrich laden regelmäßig zum Liederbend „Queer Music“, der die Musik von queeren Ikonen der Musikwelt feiert.

Dabei kommen nicht nur Songs von queeren Künstler*innen wie Elton John auf die Bühne, auch Lieder von Stars wie Britney Spears oder Helene Fischer, die eine große queere Fangemeinde haben, wurden für „Queer Music“ ausgewählt. Bernd Neuwartat ist einer der bekanntesten Musicaldarsteller des Mannheimer Capitols. Auch Sascha Ullrich war schon in verschiedenen Capitol-Produktionen zu sehen; der ursprünglich aus dem Pop- und Rockbereich kommende Sänger fühlt sich inzwischen auch im Musical- und Gospel-Genre zu Hause. Begleitet werden die beiden Sänger von Dieter Scheithe am Piano und Gerd Nehmet an den Percussion-Instrumenten.

18.6., Capitol, Waldhofstr. 2, Mannheim, 19 Uhr, www.capitol-mannheim.de