Queer Night auf der Sommerwerft

× Erweitern Foto: The Photographer „Historia” HISTORIA mit Issam Zemmouris

Die Sommerwerft ist Frankfurts freundliches Open-Air-Festival für Kultur, Musik, Performance, Theater und Tanz – und vor allem viel Platz für Free Spirit und alternative Kulturformen. Zum umfangreichen Programm auf vier Bühnen und Free-Space-Flächen sowie der Stage im legendären Beduinenzelt kommen ein sonntäglicher „Flow-Markt“ sowie zahlreiche Workshops, von Yoga-Classes und Körpererfahrung bis zu Theater-Impro- und Tanz-Kursen – alles auf dem Gelände der Weseler Werft und für die Zuschauenden auf Spendenbasis. Queere Künstler*innen waren schon immer ganz selbstverständliche Akteure des „Sommerwerft“-Programms; in diesem Jahr liegt der Fokus am 8. August verstärkt auf queeren Themen.

× Erweitern Foto: proton „Marguerite“ Marguerite

Den Auftakt macht Maguerite mit poetischen Singer-Songwriter-Liedern, selbst begleitet auf der Gitarre. Die Lieder handeln von Liebe und den anderen Dingen, die unser Leben spannend machen – denn es sind vielleicht gerade die zerbrechlichen Momente, aus denen Wunderbares erwächst. Warm und herzlich (8.8., 19 Uhr, Beduinenzelt).

Foto: Liam John Hill „Leuca” Foto: proton „uncrumbling“

Ab 21 Uhr präsentieren sich drei Choreografien und Performances auf der Theaterbühne West: In „Uncrumbling: Facelessbodies“ thematisieren Anna Bolender und Lou Siebold queeren Körpern, der sich ganz bewusst den standardisierten gesellschaftlichen Erwartungen widersetzen. Was das für Beziehungen bedeutet, für unser Aussehen, unsere Sprache oder unsere Bewegungen, untersucht die Performance. Auch in der Tanz-Choreografie „Historia“ werden Machtstrukturen und Stereotype hinterfragt: In der energiegeladenen Choreografie sucht Issam Zemmouris nach Befreiung, während er mit Hindernissen und Regeln konfrontiert wird, die andere bestimmen. Emma Skyums nachdenkliche und introspektive Arbeit „Leuca“ ist ein Tanzsolo über die Entdeckung von Queerness und der Sehnsucht nach der Verbindung zwischen dem Selbst und der Realität. Ein Blick in das umfangreiche Programm lohnt sich bei der Sommerwerft übrigens immer – denn hier gibt’s viel Besonderes aus aller Welt zu entdecken.

Sommerwerft Petition

Bei all den Angeboten und Programmpunkten der Sommerwerft muss das Festival in diesem Jahr besonders mit Finanzierungsproblemen kämpfen, da Bund und Land die Förderungen drastisch gekürzt haben. Das Festival verlangt keinen Eintrittspreis, die Zuschauenden spenden bei jeder Aufführung oder Konzert. Damit die Sommerwerft auch in Zukunft stattfinden kann, haben die Veranstalter*innen von protagon einen Petitionsaufruf an die Politik für eine dauerhafte Gesamtförderung gestartet; unterstützen kann man das Team hier:

Petition für eine dauerhafte Gesamtförderung der Sommerwerft

8.8., Queer Night auf der Sommerwerft, Weseler Werft, Frankfurt. Das Festival läuft noch bis zum 11. August, täglich von 17 bis 22 Uhr, Samstag und Sonntag ab 15 Uhr, www.sommerwerft.de