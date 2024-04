× Erweitern Foto: Heelton KellyHeelton

Was lange schon Wirklichkeit ist, schlägt sich jetzt auch im Namen nieder: Die „Gay Oriental Night“ wird umbenannt in „Queer Oriental Night“. Ansonsten bleibt’s bei der einmaligen Musik-Mischung aus aktuellen Orient-Sounds und westlicher Pop- und House-Musik auf zwei Floors: auf dem Mainfloor mit den DJs Kanun Yildirim und Mesut, auf Floor zwei mixt DJane Mo dazu noch Hip-Hop, Reggeaton und Dancehall. Als Live-Act bringt Miss Kelly Heelton (Foto) außerdem noch einen Spritzer brasilianisches Flair auf die Party. Yalla yalla!

20.4., Orange Peel, Kaiserstr. 39, Frankfurt, 23 Uhr, www.1001orientalnight.de