Foto: Sharon, pexels.com, gemeinfrei Queer Sessions

Eine neue queere After-Work-Party startet im Januar in Frankfurt. Unter dem Motto „Music, Drinks und Good Vibes“ lädt der rührige Szene-Mann Cem zu einer lockeren After-Work-Session mit DJ für Queers and Friends, die zu später Stunde gerne auch in eine Party übergehen kann.

Die gemütliche Konzert- und Partylocation Zoom liegt mitten in der Frankfurter Innenstadt – also perfekt für entspanntes Chillen nach Feierabend!

9.1., Zoom, Brönnerstr. 5 – 9, Frankfurt, 19:30 Uhr, www.facebook.com/Queersessions4.0/