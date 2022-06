Queer-Special Deutsches Filmmuseum

× Erweitern Foto: Kool Film Tangerine L.A. TangerineLA

Das Deutsche Filminstitut und -museum DFF in Frankfurt lädt am 4. Juni zur langen queeren Filmnacht. Drei Filme werden gezeigt, die natürlich auch einzeln angeschaut werden können.

Los geht’s um 18:30 Uhr mit dem Klassiker „Mädchen in Uniform“: Die junge Manuela von Meinhardis kommt in ein streng geführtes Pernsionat für adelige Mädchen. Ihr Lichtblick ist die junge Lehrerin Elisabeth von Bernburg, die – entgegen der üblichen Handhabe im Pensionat – in der Erziehung der Mädchen Individualität und Menschlichkeit fördert. Das kommt bei den Schülerinnen gut an – jedoch nicht im Lehrerinnenkollegium. Die Anregung, eine Theateraufführung von „Romeo und Julia“ mit den Schülerinnen einzustudieren, soll die Schwärmerei von Manuela und einer weiteren Schülerin für Elisabeth von Bernburg bloßstellen. Das gelingt: Bei den Proben kommt es zu einem eher zufälligen Kuss zwischen Meinhardis und Bernburg. Der Kuss löst heftige Gefühle bei Manuela aus, die von Frau von Bernburg (natürlich) nicht erwidert werden (können). Meinhardis unternimmt einen Selbstmordversuch. Das DFF zeigt die Filmfassung des Dramas aus dem Jahr 1958 mit Romy Schneider als Meinhardis und Lilli Palmer als Lehrerin Elisabeth von Bernburg.

Szenenwechsel um 20:30 Uhr: In Pier Paolo Pasolinis „Comizi D’Amore“ (deutsch: „Gastmahl der Liebe“) kommt das Volk zu Wort: Der Regisseur reiste für seinen Dokumentarfilm aus dem Jahr 1964 quer durch Italien und befragte die Menschen zum Thema Liebe und sexuelle Vorlieben. Natürlich spielt in diesem Zusammenhang auch die Einstellung zur Homosexualität eine wichtige Rolle. Ein beeindruckender Klassiker des Dokumentarfilms!

Film Nummer drei spielt um 22:30 Uhr in einer ganz anderen Welt: Die überdrehte Trans*-Tragikomödie „Tangerine L.A.“ aus dem Jahr 2015 erzählt in videoclip-artigen Bildern die Geschichte der Prostituieren Sin-Dee, deren Freund und Zuhälter Chester sie mit einer cis-Frau betrogen hat – das gibt Ärger! Zusammen mit ihrer besten Freundin Alexandra versucht Sin-Dee ihren untreuen Freund Chester in den Straßen von L.A. zu finden und zur Rechenschaft zu ziehen. Ein Roadmovie ohne Autofahrten, außerdem hat Regisseur Sean Baker den Film mit seinem Smartphone gedreht.

4.6., Special zum Pride Month, Kino im DFF, Schaumainkai 41, Frankfurt, „Mädchen in Uniform“ um 18:30 Uhr, „Comizi D’amore“ um 20:30 Uhr, „Tangerine L.A.“ um 22:30 Uhr, www.dff.film