Queer-theologische Notizen

In ihrem Buch „Queer und christlich?!“ nimmt die Pfarrerin Kerstin Söderblom unterschiedliche theologische, politische und gesellschaftliche Entwicklungen in verschiedenen Ländern unter die Lupe und untersucht sie unter queeren und theologischen Aspekten. Dabei portraitiert sie Menschen, die sich in queeren und christlichen Zusammenhängen in Deutschland, Europa und weltweit engagieren.

Kerstin Söderblom selbst engagiert sich als evangelische Pfarrerin stark für die queere Community; bereits seit den 1980er Jahren ist sie in der kirchlichen Frauen- und Lesbenbewegung aktiv und ist Mitglied im ökonomischen Netzwerk für lesbische Theologinnen sowie im European Forum of Lesbian, Gay, Bisexual and Transgender Christian Groups. Sie vertritt eine „Theologie der Vielfalt“ und bietet Workshops zur queeren Sicht auf Bibeltexte an.

Die Buchvorstellung findet im Rahmen der Reihe „Queerer Salon“ der Mainzer Evangelischen Studierendengemeinde (ESG), wo Söderblom als Hochschulpfarrerin arbeitet, und der Hochschulkirche Mainz KHG statt.

6.2., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 16:30 Uhr, www.barjedersicht.de