Foto Sabine Arndt „QueerTour-1" Gästeführer Steffen Schmid bei seiner QueerTour, Universität, Mai 2022 © QueerTour Heidelberg

Nach einer kurzen August-Pause meldet sich die Queer Tour Heidelberg mit einem ersten neuen Termin am 14. September zurück (weitere sind für den 13. Oktober und 2. Dezember, zum Pink Monday auf dem Heidelberger Weihnachtsmarkt, angesetzt). Wer die „Rainbow City Heidelberg“, ihre Sehenswürdigkeiten und ihre Geschichte aus dem Blickwinkel queeren Lebens kennenlernen will, vom Barock bis in die Neuzeit, sollte sich unbedingt anmelden. Man erfährt von bisher ungenannten und unbekannten Schicksalen, von der Verfolgung und Ermordung homosexueller Menschen in der Nazizeit, sowie alles zum aktuellen queeren Leben der Stadt. „Besondere Aufmerksamkeit bekommt immer die süße queere Überraschung, die ich den Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Laufe der Tour überreiche“, freut sich Veranstalter Steffen Schmid. Alle Einnahmen gehen zugunsten der Organisation „Queeramnesty“.

14.9. Treffpunkt Karlsplatz, am Sebastian-Münster-Brunnen, 11 Uhr, Heidelberg, queertour-heidelberg.de