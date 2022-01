Queer und katholisch?

× Erweitern Foto: pixabay.com, gemeinfrei

LGBITQ* haben in der katholischen Kirche noch immer einen schweren Stand: Homosexuelle oder auch Menschen, die sich dem binären Geschlechtersystem nicht zugehörig fühlen, werden ausgegrenzt und abgewertet.

Auch wenn an der kirchlichen Basis zunehmend liberalere Strömungen entstehen, die die verkrusteten Dogmen aufbrechen wollen (siehe unser Interview mit Eric Tilch von der Wiesbadener Jugendkirche KANA) müssen gläubige Katholiken oftmals zwischen ihrem Glauben und ihrer sexuellen oder geschlechtlichen Orientierung entscheiden.

Aber heißt es in der Bibel nicht auch, dass Gott jeden Menschen liebt?

So sieht das auch der Münchner Priester Dr. Dr. Wolfgang Rothe: „Wer behauptet, queere Menschen und ihre Lebensweisen seien Gott zuwider, versucht Gott Vorschriften zu machen, macht sich selbst zu Gott“, argumentiert Rothe.

„Wer an Gott glauben will, muss darum anerkennen, dass Gott die Menschen unterschiedlich geschaffen hat, und dass er manche von ihnen als queere Menschen erschaffen hat. Wer an Gott glauben will, muss anerkennen, dass der Gott der Bibel selbst queere Züge trägt“.

In seinem am 31. Januar erscheinenden Buch „Gewollt.Geliebt.Gesegnet“ lässt Wolfgang Rothe queere Katholiken zu Wort kommen, die ganz anders leben, wie die Kirche glaubt es ihnen vorzuschreiben zu können.

Die Katholische Erwachsenenbildung Frankfurt KEB stellt Rothes Buch am 1. Februar mit einer prominent besetzten Diskussionsrunde vor. Mit dabei sind Matthias Katsch, Mitbegründer des Vereins Eckiger Tisch, der die Interessen von Opfern sexueller Gewalt an Kindern und Jugendlichen in der katholischen Kirche vertritt, Lisa Kötter, Mitbegründerin von Maria 2.0, die sich für mehr Teilhabe von Frauen in der Katholischen Kirche engagiert, sowie Schlagersänger Patrick Lindner, dessen Eheschließung mit seinem langjährigen Lebensgefährten von einem katholischen Geistlichen gesegnet wurde, der daraufhin Hassmails und Drohungen erhalten hat. Zu Wort kommen außerdem Andreas Sturm, Generalvikar des Bischofs von Speyer, der Buch- und Blogautor Martin Speer sowie Simon Biallowons, Cheflektor des Herder Verlags, bei dem Rothes Buch erschienen ist. Durch den Abend führt die Journalistin Dr. Christian Florin.

1.2., Katholische Erwachsenenbildung Frankfurt, KEB, 19:30 Uhr

Die Diskussionsrunde wird via Zoom übertragen; wer dabei sein möchte, wird gebeten, sich über diesen Link vorab anzumelden; der Zugangslink wird per Mail zugesandt. Die Anmeldung ist bis einen Tag vor Veranstaltung möglich. www.keb.bistumlimburg.de