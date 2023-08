Queer Wine Tour in der Pfalz

× Erweitern Foto: winetour-pfalz.de Markus Gerstle

Die Pfalz ist nach Rheinhessen das zweitgrößte Weinanbaugebiet Deutschlands – bedeutet, dass viele der Weine, die wir regelmäßig genießen, aus der unmittelbaren Nachbarschaft stammen. Trotzdem weiß man über die Arbeit der Winzer meist nur wenig. Genau das wollte der gebürtige Pfälzer Markus Gerstle ändern: Als Weinliebhaber hat er sich früher oft selbst gefragt, warum zum Beispiel Weine von verschiedenen Winzern unterschiedlich schmecken.

Aus den eigenen Nachforschungen ist vor einem Jahr „Wine Tour Pfalz“ entstanden: Geführte Wanderungen durch die wunderschönen Pfälzer Weinberge um das Örtchen Rhodt unter Rietburg, bei denen man erfährt, was im Laufe eines Jahres im Weinberg passiert, wie die Reben wachsen und verarbeitet werden und wie Weine ihr Aroma und ihren charakteristischen Geschmack erhalten.

Markus Gerstle führt seine Gruppen mit Leidenschaft und Humor durch den „Wingert“ – so heißt der Weinberg im Fachjargon: „Mir ist es wichtig, dass meine Besucher Spaß am Wein, der Pfalz und auch Spaß an mir haben“, lacht der sympathische Weinliebhaber, der hauptberuflich im Rettungsdienst arbeitet und die Wine Touren als Ausgleich in seiner Freizeit organisiert. Sein Wissen ist fundiert: Für seine Touren hat Gerstle eine anderthalbjährige Ausbildung zum Kultur- und Weinbotschafter am Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum Pfalz absolviert, eine Hochschule, an der zum Beispiel auch Winzer oder Önologen ausgebildet werden.

Obwohl er im Rahmen seiner Wein Touren auch schon Rosa Weinproben angeboten hat, ist die Idee der „Queer Wine Tour“ neu: „Ich wollte einen Raum schaffen, in dem man unter sich ist“, erklärt Gerstle. Einen schönen Tag mit der Partnerin oder dem Partner, „ohne schief angeschaut zu werden“, wenn man sich zum Beispiel mal einen Kuss im Wingert gibt – das ist Gerstles Intention. Zum Abrunden der „Queer Wine Tour“ finden sich die Besucher* am Ende der Tour in einer Pfälzer Weinstube bei Essen und Wein ein, um den Tag ausklingen zu lassen. Die nächsten Queer Wine Touren finden im August statt.

5. und 26.8, Queer Wine Tour, Rhodt unter Rietburg, jeweils ab 15 Uhr, Anmeldung und mehr Infos über www.winetour-pfalz.de