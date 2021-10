Queere Emanzipationsgeschichte RLP

× Erweitern Foto: cottonbro, pexels.com, gemeinfrei Queere Geschichte

Ein breit angelegtes Forschungsprojekt macht sich seit 2012 auf die Suche nach der Emanzipationsgeschichte in Rheinland-Pfalz sowie Biografien queerer Menschen.

Foto: QueerNet RLP Joachim Schulte Joachim Schulte

Im Herbst dieses Jahres werden Teile der Forschungsergebnisse in verschiedenen Städten des Landes im Rahmen von Vorträgen und Zeitzeugengesprächen vorgestellt. Im Oktober macht die Veranstaltungsreihe gleich zwei Mal Halt in der Mainzer Bar jeder Sicht. Am 8.10. skizziert der Kulturwissenschaftler Wolfgang Knapp drei Trans* Biografien: ein Trans* Mann, der im 18. Jahrhundert gelebt hat, sowie zwei Trans* Frauen aus der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Am 19. Oktober lädt Joachim Schulte vom QueerNet RLP zu einem Gespräch mit Mainzer Zeitzeug*innen, die anhand eigener Geschichten und Erlebnisse dokumentieren, wie Coming-out und queeres Leben in verschiedenen Zeiten ausgesehen hat.

8. und 29.10., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 19 Uhr, www.barjedersicht.de, www.queernet-rlp.de

