Queere Geschichte Frankfurt – ein weißer Fleck?

Quellen zur queeren Geschichte Frankfurts gibt es viele. Zum Beispiel beim Stadtführer Christian Setzepfandt, der Stadtspaziergänge zum Thema selbst erarbeitet hat oder in seinen Buchveröffentlichungen immer wieder homosexuelle Geschichte berücksichtigt. Das Lesbenarchiv im LSKH oder LIBS haben einiges zur lesbischen Stadtgeschichte gesammelt. Auch andere LSBTIQ*-Institutionen wie die AIDS-Hilfe oder der CSD-Verein haben Material zusammengetragen – meist anlässlich der eigenen Jubiläen. Und im Bereich der Kultur macht sich die Kinothek Asta Nielsen seit vielen Jahren aktiv auf die Suche nach der Filmarbeit von Frauen; dass dabei auch lesbische oder queere Themen entsprechend benannt werden, liegt – wie in den anderen Beispielen auch – an den sammelnden Personen, die ein eigenes Interesse an queerer Geschichte zeigen. Einfach weil sie die eigene Geschichte ist.

Eine echte „Zentrale“ für queere Geschichte Frankfurts gibt es indes nicht. Vor einiger Zeit hat die Stadt Frankfurt in Zusammenarbeit mit dem Fritz-Bauer-Institut einen Historiker beauftragt, die „Lebensumstände von Lesben, Schwulen, Trans*- und Intersexuellen in Frankfurt 1933 bis 1994“ zu erforschen; das Projekt ist nicht unumstritten, schon weil die zu untersuchende Gruppe viel zu divers und der zu untersuchende Zeitraum viel zu groß für ein einziges Projekt sei.

Mehr Hoffnung darf man da auf eine andere Entwicklung legen: Eine vom überregionalen „Fachverband Homosexualität und Geschichte“ und dem Amt für multikulturelle Angelegenheiten organisierte Tagung brachte in Frankfurt erstmals die bislang fehlende Vernetzung queerer Institutionen mit Geschichtsforschern. Spannend ist hier das Historische Museum, das an queerer Geschichte großes Interesse zeigt und dabei nicht nur auf die Zusammenarbeit mit den queeren Institutionen, sondern auch mit Privatpersonen setzt. „Wir sammeln ja immer“, erklärt Dorothee Linnemann im Gespräch mit dem GAB Magazin. „Und wenn man das Gefühl hat, dass zum Beispiel ein Nachlass oder ähnliches etwas Relevantes im Sinne der Stadtgeschichte enthält, kann man sich bei uns melden“. Ziel sei es, in Zusammenarbeit mit der Community, den queeren Institutionen und Geschichtsexperten eine nachhaltige Erinnerung zu schaffen.

Zur Aufarbeitung der LSBTIQ*-Geschichte gehöre auch, das bestehende Archiv neu zu betrachten und zu bewerten. denn mit der bisher heteronormativ geprägten Geschichtsforschung wurden queeren Themen oftmals gar nicht benannt: „Es gibt da zum Beispiel keine Verschlagwortung“, meint Dorothee Linnemann.

Als Vorbild orientiere man sich auch an einem Stadtprojekt aus Tübingen: Im dortigen Forschungsprojekt „Queer durch Tübingen“ recherchiert das Tübinger Stadtarchiv selbst nach Quellen und Geschichten von queeren Menschen in der Stadtgeschichte. Gutes Vorbild!

Kontakt zum Historischen Museum Frankfurt über www.historisches-museum-frankfurt.de