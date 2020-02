Queere Lebensläufe in Rheinland-Pfalz

× Erweitern Foto: Sven Teschke / Creative Commons CC-by-sa-3.0 de Christiane Rohleder

Wie lebten queere Menschen in Rheinland-Pfalz während der NS-Diktatur? Ihre Geschichte wird erst in jüngster Zeit systematisch erforscht. Einen ersten Eindruck gibt die Veranstaltung „Alltag im Verborgenen“, in der der Historiker Dr. Christian Könne verschiedene Lebensläufe queerer Menschen vorstellt.

Diskutiert werden soll auch, wie man geschehenes Unrecht entschädigen kann. Dazu beteiligen sich neben Dr. Könne auch die Staatssekretärin und Landesbeauftragte für gleichgeschlechtliche Lebensweisen und Geschlechtsidentität Dr. Christiane Rohleder (Foto) sowie Joachim Schulte von QueerNet RLP e.V. an einer Podiumsdiskussion.

Die Veranstaltung findet im Rahmen der Reihe des Landtags Rheinland-Pfalz zum 75. Jahrestag der Befreiung des Konzentrationslagers Auschwitz statt; die Veranstaltungsreihe richtet in diesem Jahr besonderes Augenmerk auf das Schicksal homosexueller Menschen unter der nationalsozialistischen Herrschaft.

12.2., Kulturclub Schon Schön, Große Bleiche 60 – 62, Mainz, 19 Uhr, mehr Infos über www.queernet-rlp.de