PLUS Heidelberg lädt zur neuen Gruppe „Queere Vielfalt im Alter“, die sich jeden Donnerstag trifft, um gemeinsam über Alltagsprobleme zu sprechen, aber auch um neue Kontakte zu knüpfen und das Leben zu vereinfachen und lebenswerter zu machen. Die Gruppe richtet sich an LSBTIQ* Menschen ab 55 Jahren. Wer dabei sein möchte, kann sich vorab mit Jutta Scholz in Verbindung setzen.

Donnerstags, PLUS Heidelberg, 18 – 20 Uhr, Infos über [email protected] (Betreff „Queere Vielfalt“), www.plus-mannheim.de