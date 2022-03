Queere Winzer*innen für Sichtbarkeit und Akzeptanz

× Erweitern Foto: Chrysostomos Galathris, pexels.com, gemeinfrei

Mit einer Initiative des Familienministeriums möchte der LSBTIQ*-Landesbeauftragte David Profit sexuelle wie geschlechtliche Vielfalt in Rheinland-Pfalz sichtbar machen und für Akzeptanz werben. Die positiv gemeinte Idee stößt allerdings auf gemischtes Feedback.

„Vielfältige Lebensweisen gehören heute selbstverständlich auch zur Weinwelt, sind aber aktuell noch wenig sichtbar“, sagt David Profit in einer Erklärung des Ministeriums. „Mit der neuen Initiative ‚QueerWein Rheinland-Pfalz‘ möchte ich diese Vielfalt in Rheinland-Pfalz sichtbarer machen“.

Die Idee: Alle lesbischen, schwulen, bisexuellen, transidenten, intergeschlechtlichen und nichtbinären Winzer*innen des Landes sind aufgerufen, gute Weine vorzuschlagen; daraus werden von Profit und Expert*innen zwei Weine ausgewählt, die vom Ministerium angekauft und ein Jahr lang bei repräsentativen Anlässen als rheinland-pfälzische Vielfaltsbotschafter verschenkt werden. Andy Becht (FDP), Staatssekretär im Weinbauministerium, der Profit beratend zur Seite steht, betont: „Wein trägt zur besonderen Willkommenskultur und Gastfreundlichkeit bei, die wir hier in Rheinland-Pfalz pflegen. Werte wie Respekt, Freiheit, Akzeptanz und ein gutes und verständnisvolles Miteinander gilt es dieser Tage wieder umso mehr hervorzuheben – und das gerne auch mit unkonventionellen Methoden“. Auch der rheinland-pfälzische Bauern- und Winzerverband begrüßte im Rahmen eines Zeitungsartikels die Aktion, da sie die Aufmerksamkeit für Weine aus der Region steigert.

Kritik auf die grüne Initiative folgte indes von anderer Seite – in den sozialen Netzwerken: Die Vorsitzende der CDU Rheinland-Pfalz Julia Klöckner zum Bespiel mokierte, dass die Winzer im flutgeschädigten Ahrtal derzeit andere Sorgen als ihre sexuelle Orientierung hätten. Deutlichen Spott findet Parteikollegin Birgit Kelle auf ihrem Facebook-Account: „Endlich! Es macht ja geschmacklich so einen krassen Unterschied, wenn sanfte Lesbenhände die Reben pflücken und sie in non-binären Fässern lagern“. „Der Tweet von Frau Kelle strotzt vor Sexismus und Feindlichkeit gegenüber Geschlechteridentitäten“, erwidert Diana Gäßler von QueerNet RLP in einer Mitteilung. „Menschen, die das posten, bedienen gezielt homophobe Einstellungen, sie spalten unser Land“.

In der Tat sieht sachliche Kritik anders aus – „QueerWein Rheinland-Pfalz“ möchte keinen Wein von queeren Winzer*innen als „besseren“ Wein herausstellen, sondern lediglich darauf hinweisen, dass queere Menschen in allen Berufssparten vertreten sind. „Diese Reaktionen zeigen uns, dass wir noch viel Aufklärungsarbeit leisten müssen“, meint auch Diana Gäßler.

„Ganz Rheinland-Pfalz hat solidarisch die Menschen im Ahrtal unterstützt – so auch Mitgliedsorganisationen von QueerNet RLP“, ergänzt Joachim Schulte, Sprecher von QueerNet und kontert scharf: „Hat Frau Klöckner ihre Wahlniederlage im Land und im Bund so wenig verschmerzt, dass sie jetzt den rechten Populismus bedient?“.

Das Ministerium indes meldete auf Anfrage des GAB Magazins, dass sich bis Anfang März sieben Weingüter mit 14 Weinen sowie eine Sektmanufaktur beworben haben. Das Ministerium merkte allerdings auch an, dass deutlich werde, dass einige queere Menschen in Weingütern zögern, an der Initiative teilzunehmen, weil sie Ablehnung durch die Betriebe oder ihre Familien fürchten. „Gerade das letztgenannte Feedback bestätige den Landesbeauftragten darin, dass die Initiative ‚QueerWein Rheinland-Pfalz‘ richtig und wichtig ist“, heißt es weiter in der Erklärung des Ministeriums. Am 15. Mai soll die Auswahl der Weine getroffen werden.

Infos zur Kampagne und Teilnahme gibt es über www.mffki.rlp.de