Ein queerer Verein für Main-Kinzig

Die Idee existierte schon lange – nun wurde sie in die Tat umgesetzt: Am 1. August wurde der „Queer*Main-Kinzig“-Verein gegründet.

16 Mitglieder, darunter auch der Landtagsabgeordnete Christoph Degen (SPD), möchten in Zukunft eine Anlaufstelle für schwule, lesbische, bisexuelle, trans*, inter* und queere* Menschen im Main-Kinzig-Kreis sein. Eine wichtige Aufgabe, denn insbesondere im ländlichen Bereich gibt es viele blinde Flecken, wo Unterstützung fehlt, so Degen in seiner Rede. Der Verein möchte queere Themen und Akteure in den Alltag integrieren, Vorurteile abbauen, Aufklärungsarbeit leisten und Gesprächsangebote auf die Beine stellen.

Der siebenköpfige Vorstand kümmert sich um insgesamt sieben Ressorts, darunter wurden auch speziell Frauen* und Senior*innen als Zielgruppe berücksichtigt.

Der Verein sieht seine Arbeit als Ergänzung der bereits bestehenden Angebote in der Stadt Hanau.

„Der Verein soll von innen heraus wachsen“, meint der Vorsitzende des Vereins Steve Euler. „Jede*r soll die eigenen Ideen und Themen einbringen“. Die nächsten Treffen seien bereits anvisiert – und vielleicht kann man sich im kommenden Jahr schon auf ein kleines, queeres Straßenfest freuen.

Kontakt über queermainkinzig@web.de

