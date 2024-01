Queerer Winterzauber in Hanau

× Erweitern Foto: Uriel Mont, pexels.com Winterzauber-quer

Der Verein Queer*Main-Kinzig lädt vom 5. bis 7. Januar zum ersten queeren Winterzauber in Gelnhausen. Man kann die drei Tage auch als Winter-Pride für den Main-Kinzig-Kreis bezeichnen. Der Termin wurde bewusst gewählt, um nicht mit den Sommer-Prides zu kollidieren.

Das Team hat ein buntes Programm zusammengestellt, das insbesondere auf die spezielle Situation queerer Menschen in der Provinz aufmerksam machen soll. Die Sichtbarkeit der queeren Community und ihrer Themen ist der zentrale Punkt. „Im ländlichen öffentlichen Raum trauen sich queere Menschen oft nicht, ihre geschlechtliche Identität oder sexuelle Orientierung zu leben. Gerade im ländlichen Raum lässt die konservative Einstellung der Gesellschaft dies nicht zu“, weiß Anika Frankenbach von Queer*Main-Kinzig. „Queere Menschen verstecken sich, leben ein Doppelleben aus Angst vor Anfeindungen und Repressalien – sowohl in der Schule, am Arbeitsplatz, als auch in der Freizeit“. Der Winterzauber soll da ein Zeichen setzen: „Gelnhausen ist an diesem Wochenende ein Ort, an dem Menschen sich frei ausdrücken und ihre wahre Identität zeigen können, ohne Angst vor Vorurteilen oder Diskriminierung zu haben. Wir wollen erreichen, dass dies nicht nur an diesem Wochenende in Gelnhausen und darüber hinaus möglich sein sollte“, heißt es in einer Erklärung des Vereins.

Als Auftakt wird am 5. Januar um 17:30 Uhr der TV-Film „Meine Freundin Volker“ im Pali Kino gezeigt: Vivian Bernaise (Axel Milberg) ist die bekannteste Dragqueen St. Paulis. Als sie Zeugin eines Mafia-Angriffs wird, muss sie untertauchen und verlässt Hamburg. Auf dem platten Land lebt sie bei der Lehrerin Katja (Kim Riehle) und deren Sohn Lukas (Bruno Thiel), für Vivian ein völlig neues Leben, das ihr zusehends gefällt. Regisseur Piotr Lewandowski und Schauspieler Carsten Strauch (bekannt als Renate Gott aus „Götter wie wir“) nehmen an der anschließenden Podiumsdiskussion teil. Am Samstag geht’s rund ums Pali Kino im Herzbachweg mit einem „Markt der 1001 Möglichkeiten“ weiter. Im Kino findet um 13 Uhr eine Feier der religiösen Vielfalt statt, ab 14 Uhr startet ein Bühnenprogramm inklusive einer politischen Podiumsdiskussion und einem bunten Kulturprogramm mit verschiedenen Künstler*innen, dazu gibt es eine Infomeile, Speisen und Getränke. Den Abschluss bildet der Winterzauber-Brunch im Café Hexenturm. Alles das läuft unter dem Motto „Wir sind queer und leben hier. Der MKK ist bunt“.

5. – 7.1., Pali Kino und Herzbergstraße, Brunch im Café Hexenturm, Barbarossastr. 3 – 5, Gelnhausen, Programmdetails über www.winterzauber-mkk.de, www.queermainkinzig.de

