Queeres Kino in Wiesbaden

× Erweitern Foto: cottonbro studio, pexels.com, gemeinfrei

Die Jugendkirche KANA und die Aidshilfe Wiesbaden laden in den Sommermonaten zu zwei Kinoabenden mit unterschiedlichen Themen. Am 27. Juli geht es in einem deutschen Drama um zwei junge Polizisten, die ihre Liebe zueinander entdecken und damit ihr beider Leben komplett aus den Angeln heben.

Der zweite Termin ist Ende August: am 31.8 steht ein junges Trans Mädchen im Mittelpunkt, deren Weg zu ihrem Traum, sie selbst sein zu dürfen, gezeigt wird. Die Filme werden in der Jugendkirche gezeigt, damit echte Kinoatmosphäre aufkommt, gibt’s Popcorn und Getränke.

27.7., Jugendkirche KANA, Platterstr. 5, Wiesbaden, 19 Uhr, Eintritt frei, www.jugendkirche-kana.de