Queeres Picknick Heidelberg

Auch wenn das von PLUS geplante „Picknick am anderen Ufer“ in diesem Jahr mangels Location kurzfristig doch wieder abgesagt werden musste, bleibt das Team weiterhin am Ball und sorgt für Community-Feeling.

Als Teil des Queeren Netzwerks Heidelberg lädt PLUS daher im August herzlich zum gemeinsamen queeren Picknick in Heidelberg ein. Neben Sommer, Sonne und dem Treff mit neuen und bekannten Menschen gibt’s auch ein kleines Programm: um 16 Uhr spielt der Singer-Songwriter Oktober mit Band live, ab 17:30 Uhr gibt’s Open Mic mit Spoken Word Performances, Gesang, Tanz und mehr. Picknickdecken und Verpflegung sollten mitgebracht werden.

7.8., Picknick Queeres Netzwerk Heidelberg, Ernst-Walz-Brücke, bei den Neckarorten am Römerbad (Skateanlage Heidelberg), ab 15:30 Uhr, www.plus-rheinneckar.de