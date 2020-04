Queerfestival: Der Lichtblick

× Erweitern Foto: Four Music

Das internationale Queerfestival in Heidelberg wurde abgesagt; die Veranstalter*Innen haben nun einen Ausweich- und Nachholplan für die Veranstaltungen ausgearbeitet.

„Das Queerfestival absagen zu müssen ist ein herber Schlag“, kommentiert Cora Maria Malik, Geschäftsführerin des Kulturzentrums Karlstorbahnhof in Heidelberg. „Aber es ist auch ein Antrieb für uns, neue Wege zu suchen und Formate zu ermöglichen. Glücklicherweise konnten wir für einige Programmpunkte schnell Nachholtermine finden. Das ersetzt zwar nicht das Festival, zeigt aber unsere Flexibilität und ist ein Zeichen: Es geht weiter!“

Nachgeholt werden die Konzerte mit den Rapperinnen Brooke Candy am 9.9. und Ebow am 24.11., Pop-Queen Ilira am 26.11. sowie das Kinderkonzert mit Sukini am 25.7.; ebenso wurde die Podiumsdiskussion „Geoutet Arbeiten“ auf den 23.10. vertagt.

× Erweitern Brooke Candy

Auch der Fotowettbewerb „Breaking Gender Stereotypes“, für den internationale Fotografinnen und Fotografen bis zum 12.4. ihre Arbeiten einreichen konnten, wird stattfinden (GAB berichtete). Eine Jury sichtet momentan die Fotografien und wird ab dem 2.5. die stärksten Bilder in einer Online-Galerie sowie mit einer Plakataktion in Heidelberg präsentieren.

„Gerade in der jetzigen Zeit ist queere Sichtbarkeit wichtig, wenn keine Demonstrationen und Veranstaltungen stattfinden können, keine Safe Spaces geöffnet sind und viele Beratungsangebote ausfallen müssen“, betonen die Festivalleiter Dominic Hauser und Martin Müller. „Wir glauben fest daran, dass wir durch unseren starken Zusammenhalt auch diese Herausforderung bewältigen und einen gemeinsamen Weg nach vorne finden“.

Das spartenübergreifende Queerfestival ist Deutschlands größtes Festival seiner Art und konnte im vergangenen Jahr rund 7.000 Besucherinnen und Besucher verzeichnen.

Der Karlstorbahnhof bietet für die Zeit seiner Schließung derzeit außerdem ein tägliches Online-Programm mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern an.

Mehr Infos über www.queerfestival.de