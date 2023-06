queerfilmnacht: Besties

Eine moderne, lesbische Variante des beliebten „Romeo & Julia“-Stoffs bringt die queerfilmnacht im Juni: Nedjma gehört zu einer Mädchen-Clique, die durch die Straßen eines Pariser Vorortes ziehen.

Die Gang ist Nedjmas zweite Familie. Als sie sich in Zina, die Neue aus der Nachbarschaft, verliebt, kommt sie in Gewissenskonflikte: Denn Zina gehört zu einer anderen, verfeindeten Clique. Während sich die Girls tagsüber aus Loyalität gegenüber ihrer Gang hassen müssen, wird die gegenseitige Anziehung mit jedem heimlichen, nächtlichen Treffen größer. Nedjma muss ich entscheiden, für was sie eigentlich kämpfen möchte. Temporeich inszeniert Marion Desseigne Ravel die raue Liebesgeschichte.