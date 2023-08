queerfilmnacht: Elefant

× Erweitern Foto: Salzgeber

Der queerfilmnacht-Film im August kommt aus Polen:

Nachdem sein Vater das Weite gesucht hat, muss der 22-jährige Bartek den elterlichen Bauernhof in den polnischen Bergen weiterführen. Das Leben trottet dahin. Eines Tages kommt der ehemalige Nachbarssohn Dawid zurück ins Dorf, anlässlich der Beerdigung seines Vaters. Ein Lichtblick in Barteks arbeitsreichen aber ansonsten ereignislosen Alltag. Die Chemie zwischen den beiden jungen Männern stimmt sofort und noch mehr: Beide verlieben sich ineinander. So atemberaubend schön das in der idyllischen Berglandschaft auch ist, muss Bartek eine schmerzende Entscheidung über seine Zukunft treffen: familiäre Pflichterfüllung oder unbekannte Freiheit?

Regisseur Kamil Krawczycki hat seinen Coming-Of-Age-Film an Originalschauplätzen seiner polnischen Heimat gedreht und ließ sich dabei unter anderem von „Brokeback Mountain“ inspirieren, was man den wunderschönen Bildern in „Elefant“ deutlich anmerkt. Darüber hinaus erzählt Krawczycki die Liebesgeschichte sowohl mit berührender Intensität als auch mit jugendlicher Leichtigkeit. Ein Film, der zu Herzen geht!

Am 16.8. um 19:45 Uhr im Mal seh’n Kino, Frankfurt; dort ist „Elefant“ am 14., 15. und 16.8. auch im regulären Filmprogramm zu sehen (21:30 Uhr), weitere Termine über www.queerfilmnacht.de