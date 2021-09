Queerfilmnacht: Ammonite

× Erweitern Foto: Tobis Ammonite

Im September führt die Queerfilmnacht mit Starbesetzung ins London des 19. Jahrhunderts: Als die an der männlich dominierten Wissenschaftswelt gescheiterte Paläontologin Mary die Pflege der schwermütigen Charlotte übernimmt, erlangt Mary nicht nur ihre Lebensfreude zurück, sondern verliebt sich auch in Charlotte. Eine Liebe gegen alle gesellschaftlichen Konventionen. In den Hauptrollen: Kate Winslet, Saorise Ronan und Gemma Jones. Hier geht es zu unserem Interview mit Kate.

15.5., Mal seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, 20 Uhr, weitere Termine: 14.9. Cineplexx, Mannheim, 19.9. Kandelhof Freiburg, 27.9., Central Würzburg, 29.9. Schauburg Karlsruhe und Delphi Arthouse Kino Stuttgart, www.queerfilmnacht.de