queerfilmnacht: Boy meets Boy

Ein feuchter Traum wird wahr: Am Ende einer durchtanzten Berliner Klubnacht wird Harry geküsst. Kein Frosch, sondern Johannes hat ihn in der verschwitzten Euphorie auf der Tanzfläche erhascht. Die beiden verstehen auf Anhieb, die Chemie stimmt, und sie verbringen vergnügt die nächsten Stunden im aufwachenden Berlin. Das Einzige was die Schmetterlinge im Bauch betrübt: Harry muss in wenigen Stunden zurück nach Großbritannien.

Regisseur Daniel Sánchez López hat ein sympathisch-authentisches Kammerspiel an Originalschauplätzen und mit zum Teil improvisierten Dialogen inszeniert. Das alles erinnert an den Queer-Klassiker „Weekend“. Auch „Boy meets Boy“ lebt durch die beiden Hauptdarsteller Matthew James Morrison und Alexandros Koutsoulis.

Im GAB-Land unter anderem zu sehen im Mal seh’n Kino Frankfurt (19.1.), Cineplex Planken Mannheim (11.1.), Delphi Arthaus Stuttgart (26.1.), Central Würzburg (31.1.) und im Kommunalen Kino Weiterstadt (28. und 29.1.), weitere Termine auf www.queerfilmnacht.de