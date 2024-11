queerfilmnacht: „Close to You”

× Erweitern Foto: Salzgeber CloseToYou

Sam lebt in Toronto und hat seit seiner Transition seine Eltern nicht mehr gesehen. Anlässlich des Geburtstags seines Vaters kommt Sam nach vier Jahren zum ersten Mal wieder zurück in seinen Heimatort und muss ich dort der Vergangenheit stellen. Der Abschied damals verlief nicht gut und Sam hat Angst vor dem Wiedersehen. Neben seinen Eltern ist da auch die ehemalige Highschool-Freundin Katherine, die ihre eigene Geschichte verarbeiten muss und für Sam immer noch tiefe Gefühle hegt.

Elliott Page spielt nicht nur die Hauptrolle in Dominic Savages „Close to You“ sondern wirkte auch am Drehbuch und als Produzent des Films mit. Eliott selbst ist trans und spielte zuvor als Ellen Page in Blockbustern wie „Inception“ oder „X-Men“.

queerfilmnacht, 1., 29. und 30.11 Kommunales Kino Weiterstadt, 4.11. Karlstorkino Heidelberg, 13.11. im Mal seh’n Kino Frankfurt, 27.11. Delphi Arthaus Stuttgart, weitere Termine über www.queerfilmnacht.de