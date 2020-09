queerfilmnacht: Futur Drei

× Erweitern Foto: Salzgeber Futur Drei

Pavel, Sohn eines Exil-Iranischen Ehepaares, genießt alle Freiheiten, die ein Jugendlicher sich wünschen kann: Seine Familie lebt in Deutschland in komfortablem Wohlstand, Pavels Homosexualität ist akzeptiert und mittels Dating-App und nächtlichen Partys versucht er dem kleinbürgerlichen Hildesheim zu entfliehen. Als er wegen eines Diebstahldelikts Sozialstunden in einer Geflüchtetenunterkunft leisten muss, ändert sich das Selbstverständnis, mit dem Pavel sein privilegiertes Leben führt. Er lernt die Geschwister Banafshe und Amon kennen. Zwischen Amon und Pavis entwickelt sich – unter der Mithilfe von Schwester Banafshe – eine vorsichtige, erotische Annäherung. Doch die Geschwister sollen abgeschoben werden.

Regisseur Faraz Shaiat hat in seinem Filmdebüt viel Autobiografisches einfließen lassen. Der authentische Film wurde mit gleich zwei Teddy Awards ausgezeichnet.

16.9., Mal seh’n Kino, Adlerflychtstr. 6, Frankfurt, 20 Uhr,

25.9., Stadtbibliothek Kulturforum, Am Freiheitsplatz 18a, Hanau, 20 Uhr, weitere Termine über www.queerfilmnacht.de

„Futur Drei“ läuft in Frankfurt außerdem vom 24. bis 30.9. um 22 Uhr im regulären Programm des Mal seh’n Kino sowie am 22.9. um 20:45 Uhr in der Harmonie, Dreieichstr. 54, in der Reihe „Schamlos Harmlos“.