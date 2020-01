Queerfilmnacht: Jonathan Agassi Saved My Life

× Erweitern Foto: Salzgeber Jonathan Agassi saved my Life

Jonathan Agassi ist einer der bekanntesten schwulen Pornodarsteller der Welt. Neben seinen Filmdrehs tritt er in Live-Sex-Shows auf und arbeitet als Escort-Boy – also Sex rund um die Uhr. Was verlockend klingt, ist in der Realität echte Knochenarbeit.

Regisseur Tomer Heymann hat Jonathan Agassi acht Jahre mit der Kamera begleitet und einen Dokumentarfilm gedreht, der ganz intime Momente einer Person zeigt, deren nackter Körper permanent zur Schau gestellt wird.

Die Termine im GAB-Land:

14.1., Cineplex,P4 13, Mannheim, 20 Uhr, 20 Uhr,

29.1., Delphi, Tübinger Str. 6, Stuttgart, 20 Uhr,

29.1., Schauburg, Marienstr. 16, Karlsruhe, 21 Uhr,

31.1., Stadtbibliothek Kulturforum, Am Freiheitsplatz 18 a, Hanau, 20 Uhr,

31.1., Kommunales Kino Weiterstadt, Carl-Ulrich-Straße 9, Weiterstadt, 19 und 23 Uhr

www.queerfilmnacht.de