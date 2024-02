queerfilmnacht: Le Paradis

× Erweitern Foto: Salzgeber LeParadis

Der 17-jährige Joe ist kurz vor Beendigung seines Aufenthaltes in einer Jugendstrafanstalt. Während er sich auf sein neues, lang erwartetes und voller Ungewissheiten steckendes Leben in der Gesellschaft vorbereitet, kommt William als Neuzugang in die Anstalt und zieht in Joes Nachbarzelle. Joes Sehnsucht nach Freiheit wird durch ein anderes Begehren abgelöst. Die beiden Jugendlichen planen eine gemeinsame Flucht aus dem Gefängnis. Regisseur Zeno Graton hat sein Drama mit Julien de Saint Jean („Hör auf zu lügen“) und Khalil Gharbia als Hauptdarsteller mit zwei Shootingstars des französischen Kinos besetzt.

21.2. Mal seh’n Kino Frankfurt, 23. und 24.2. Kommunales Kino Weiterstadt, 28.2. Delphi Arthaus Stuttgart, weitere Termine unter www.queerfilmnacht.de