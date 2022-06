queerfilmnacht: Moffie

× Erweitern Foto: www.salzgeber.de MOFFIE

Oliver Hermanus‘ Film spielt in Südafrika der 1980er, zu Zeiten der Apartheit: Nicholas muss wie alle weißen Männer seinen Militärdienst ableisten, um das Regime gegen Kommunisten und die „Schwarze Gefahr“ zu verteidigen.

Nicolas ist schwul, und dass er ein „Moffie“ ist, muss geheim bleiben – denn Homosexualität wird im Regime streng verfolgt. Es passiert, was passieren muss: Nicholas verliebt sich in seinen Kameraden Dylan. Der Film erzählt die verborgene wie komplexe Geschichte weißer Männer, die unter dem Apartheit-Regime leiden mussten.

queerfilmnacht am 14.6. im Cineplex Mannheim, 15.6. Mal sehn Kino Frankfurt, 21.6. in Delphi Arthaus Stuttgart, sowie am 24. und 25.6. im Kommunalen Kino Weiterstadt, mehr Termine über www.queerfilmnacht.de