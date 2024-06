queerfilmnacht: Mutt

× Erweitern Foto: Salzgeber „Mutt“

24 Stunden aus dem Leben des jungen trans Latino Feña. Und es ist ein besonderer Sommertag in New York: Feñas Vater Pablo kommt aus Chile zu Besuch, auch die 13-jährige Halbschwester Zoe steht plötzlich vor der Tür und sogar der hetero ex-Freund John meldet sich nach monatelanger Funkstille unerwartet zurück. Die Vergangenheit klopft also an Feñas Tür – doch der junge Transmann fragt sich, wieviel Nähe zu den Menschen aus seinem „alten Leben“ ihm gut tut – denn Feña hat sich verändert.

Regisseur Vuk Lungulov-Klotz schildert in seinem Filmdebüt „Mutt“ authentisch und mitreißend den Alltag eines jungen Transmanns. Lío Mehiel, selbst non-binär, wurde für die schauspielerische Leistung in der Rolle des Feña beim Sundance Festival 2023 mit dem großen Preis der Jury ausgezeichnet; kaum ein Film habe die Komplexität des Alltags einer trans Person derart wahrhaftig dargestellt wie „Mutt“.

19.6. im Mal seh’n Kino Frankfurt und Delphi Arthaus Stuttgart, 28. und 29.6. im Kommunalen Kino Weiterstadt, weitere Termine über www.queerfilmnacht.de