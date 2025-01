queerfilmnacht: „On the Go“

× Erweitern Foto: Salzgeber

Bei der Queerfilmnacht findet man jeden Monat einen neuen, nicht-heterosexuellen Film aus der internationalen Festivallandschaft. Sie findet regelmäßig in über 40 Partnerkinos in Deutschland und Österreich statt.

Der erste Film des neuen Jahres ist „On the Go“: Milagros möchte schwanger werden, schreckt aber vor der Anonymität der künstlichen Befruchtung zurück. Mit dem alten Chevrolet ihres Vaters macht sie sich auf nach Sevilla und gabelt ihren besten Freund Jonathan auf, dessen Grindr-Sucht und Männergeschmack sie für ihre Zwecke nutzen möchte. Die benutzten Kondome seiner Sexdates können ja schließlich auch noch zu etwas gut sein …

Das ungestüme Roadmovie von María Gisèle Royo und Julia de Castro lebt von unerwarteten Abzweigungen, sexuellen Anspielungen und surrealen Dialogen. Eine queerfeministische Interpretation von Gonzalo García Pelayos Klassiker „Corridas de Alegría“ in den Zeiten von Dating-Apps. Was für ein wilder Ritt!

„On the Go“ am 22.1. im Mal seh’n Kino Frankfurt, 29.1. Arthaus Delphi Stuttgart, 31.1. und 1.2. Kommunales Kino Weiterstadt, weitere Termine über www.queerfilmnacht.d