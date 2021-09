queerfilmnacht-Special: Hochwald in Weiterstadt

× Erweitern Foto: Salzgeber Hochwald

Das Kommunale Kino Weiterstadt zeigt im September ein queerfilmnacht-Special: „Hochwald“ erzählt die Geschichte des jungen Mario, dem eine Karriere als Tänzer vorschwebt.

Foto: Salzgeber Hochwald

Allerdings ist das unerreichbar in seinem Heimatort Hochwald, einem kleinen Bergdorf in Südtirol. Als er seinen Jugendfreund Lenz wiedertrifft, der in Rom als Schauspieler lebt, kommt Hoffnung auf: Mario fühlt sich zu Lenz hingezogen und reist nach Rom. Bei einem Terroranschlag in einer dortigen Schwulenbar wird Lenz getötet. Mario kehrt zurück und fühlt sich in Hochwald noch fremder als zuvor. Unterstützung findet er unverhofft beim muslimischen Nadim … Hochgelobter Film der österreichischen Regisseurin Evi Romen.

24.9., Kommunales Kino Weiterstadt, Carl-Ulrich-Str. 9, Weiterstadt, 18 und 21 Uhr, www.kino.weiterstadt.de, www.queerfilmnacht.de