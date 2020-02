Queerfilmnacht: Taxi zum Klo

× Erweitern Foto: Salzgeber Taxi zum Klo

Taxi zum Klo Voll retro! Das Filmplakat von damals ...

Einen schwulen Kinoklassiker präsentiert die Queerfilmnacht im Februar: „Taxi zum Klo“ von Frank Ripploh erzählt die Geschichte des schwulen Paars Bernd und Frank. Frank lernt Bernd im Kino kennen und nimmt ihn gleich mit nach Hause. Die beiden werden ein Paar, doch Bernd kommt mit Franks promiskem Leben und der offenen Beziehung nicht klar. Es kommt zum Eklat ...

1980 löste Ripplohs Film wegen der offenen Darstellung homosexueller Liebe einen Skandal aus. Trotzdem wurde er kurze Zeit später aus dem gleichen Grund mit dem Max Ophüls Preis ausgezeichnet.

„Taxi zum Klo“ feiert in diesem Jahr sein 40-jähriges Jubiläum und kommt in einer digital restaurierten Fassung zurück in die Kinos!

Zu sehen am 11.2. im Cineplex Mannheim, am 26.2. im Mal seh’n Kino in Frankfurt sowie am 28.2. in der Stadtbibliothek Kulturforum in Hanau und im Kommunalen Kino Weiterstadt, weitere Termine über www.queerfilmnacht.de