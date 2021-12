queerfilmnacht: Weekend

× Erweitern Foto: Salzgeber

Einer der schönsten Liebesfilme des New Queer Cinema wird in der Dezember-queerfilmnacht noch einmal gezeigt: Nach einer reichlich betrunkenen Freitagnacht in einer Bar wacht Russel neben Glen auf. Was sich vor allem von Glens Seite als klassischer One Night Stand angebahnt hat, wird plötzlich mehr. Die beiden verbringen auch den Samstag miteinander, kommen sich näher, diskutieren, betrinken sich, haben Sex. Über allem schwebt das Wissen, dass Glen am Sonntagmorgen seinen Flug in die USA nicht verpassen darf. Es gibt also noch eine zweite gemeinsame Nacht, die vielleicht alles verändern könnte …

Das von Andrew Haigh 2011 gedrehte Kammerspiel bleibt immer ganz nah an seine beiden Protagonisten Russel und Glen. „Weekend“ ist ein intensiver Liebesfilm voller Bekenntnisse, Annäherungen und Grenzüberschreitungen.

Im GAB-Land unter anderem zu sehen im Cineplex Mannheim (14.12.), Mal seh’n Frankfurt (15.12.), Kommunlaes Kino Weiterstadt (23.12.) und Delphi Stuttgart (29.12.), weitere Termine unter www.queerfilmnacht.de