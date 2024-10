queerfilmnacht: What A Feeling!

× Erweitern Foto: Salzgeber WhatAFeeling

Eine romantische, lesbische Komödie präsentiert de queerfilmnacht im Oktober: Als Marie ganz unvermittelt von ihrem Mann mitgeteilt bekommt, dass er sich von ihr trennen will, nimmt die Wiener Ärztin erstmal einen tiefen Schluck aus ihrem Rotweinglas und flüchtet dann in eine Lesbenbar. Dort lernt sie die bindungsscheue Fa kennen, mit der sie zecht und irgendwie die Nacht verbringt. Aber haben sie auch …? Marie kann sich an nichts erinnern, bloß, dass sie diese aufregende, persische Frau nicht mehr aus dem Kopf bekommt. Der Beginn einer stürmischen Romanze!

Trailer:

In den Hauptrollen brillieren Caroline Peters (unter anderem bekannt aus der TV-Serie „Mord mit Aussicht“) und Proschat Madani.

7.10., Karlstorkino Heidelberg, 14.10. im Rahmen der Reihe „Schamlos Harmlos“ in der Harmonie Frankfurt, 16.10. Mal seh’n Kino Frankfurt, 30.10., Delphi Arthaus Stuttgart, alle Termine über www.queerfilmnacht.de