Queergefragt in der Bar jeder Sicht

Foto: Stadt Mainz Michael Ebling

Die Bar jeder Sicht lädt im August zu zwei politischen Veranstaltungen.

Am 13. August wird zunächst die Reihe zur weltweiten Lage queerer Communities fortgesetzt. Der Fokus liegt im August auf den Ländern in Mittel- und Osteuropa, wo die Situation für LGBTIQ*-Menschen wegen queerfeindlicher Gesetze und homophober staatlicher wie gesellschaftlicher Ablehnung derzeit besonders schwierig ist.

Der Mainzer Oberbürgermeister Michael Ebling leitet die Zoomkonferenz, in der Mitglieder von queeren Organisationen in Polen und Bulgarien auch über ihrem Alltag berichten: Sandra Mazur vom Verband Regenbogen Oppeln und Karolina Pisa von der Stiftung Veränderung Oppeln berichten aus Polen, Simeon Vasilev von der GALSFoundation aus Bulgarien. Mit dabei ist außerdem Marc Angel von der Interparlamentarischen Gruppe für LGBT*I-Rechte im Europaparlament in Brüssel. Die Zoom-Diskussion wird von Musikstücken des queeren Chors „Krakofoia“ aus Krakau begleitet.

Am 27. August gibt’s ein „Queergefragt“-Diskussionsspecial vor Ort in der Bar jeder Sicht; die Mainzer Kandidat*innen für die Bundestagswahl stellen sich dort den Fragen der queeren Community. Mit dabei sind Ursula Groden-Kranich (CDU), Daniel Baldy (SPD), Tabea Rößner (Bündnis90/Die Grünen), Friedrich Satorius (FDP) und ein*e Kandidat*in der LINKEN. Es moderiert Joachim Schulte von QueerNet RLP.

13.8. „Zur Situation von LGBTI in Mittel-und Osteuropa“, per Zoom, 18 Uhr; Anmeldungen bis zum 10.8. über mainz@fes.de oder diesen Direktlink

27.8., „Queergefragt zur Bundestagswahl“, Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, 19:30 Uhr, www.barjedersicht.de