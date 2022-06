× Erweitern Foto: Stella Taub Szene aus „Refugees under the Rainbow“.

Marsha P. Johnson, die trans*-Aktivistin, die und unter anderem maßgeblich an den Stonewall Riots 1969 in New York beteiligt war, stellt mit einem ihrer Zitate die Losung für die Mainzer Aktionswoche „Queering Migration“: „No Pride for some of us without Liberation for all of us“.

Foto: DJ Sherryaeri DJ Sherryaeri

In verschiedenen Veranstaltungen wird die Lebensrealität queerer geflüchteter Menschen thematisiert. In der Bar Jeder Sicht findet zum Beispiel am 2. Juli der Poetry Slam „Night of Spoken Word“ mit anschließender Party und DJ Sherryaeri statt. Am 6. Juli wird die Filmdokumentation „Refugees under the Rainbow“ über queere geflüchtete aus Uganda gezeigt; die Regisseurin Stella Taub stellt ihren Film persönlich vor.

2. und 6.7., Bar jeder Sicht, Hintere Bleiche 29, Mainz, www.barjedersicht.de