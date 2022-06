queerKAstle – ein queeres Zentrum für Karlsruhe

× Erweitern Foto: Jörg Rieger Der Vorstand des Vereins queerKAstle: v.l.n.r.Alexandria Dritschler (Sprechende), Lorenzo Wormer (Beisitzender), Michael Lauk (1. Vorsitzender), Anica Abd-el-Ghani (2. Vorsitzende), Yannik Hödl (Schatzmeister), Susanne Schmidt (Beisitzende).

Auch in Karlsruhe wird der Bedarf nach einen Queeren Zentrum immer stärker – und hat mit der Vereinsgründung von „queerKAstle“ einen großen Schritt Richtung Realisierung genommen.

Bereits seit zwei Jahren treffen sich auf Initiative der AIDS-Hilfe Karlsruhe verschiedene Gruppen der Community zum regelmäßigen Austausch; im Rahmen einer Umfrage wurde hier zum Beispiel schon der Name des entstehenden Queeren Zentrums „queerKAstle“ gefunden. Wie die nächsten Schritte aussehen und welche Pläne es für queerKAstle gibt, erklärt Alexandria Dritschler, Sprechende des Vereins.

Welche Möglichkeiten soll queerKAstle bieten, die es bislang für die Karlsruher Community nicht gegeben hat?

Grafik: queerKAstle

Was wir während der Umfrage am meisten festgestellt haben, ist der Bedarf nach Vernetzung. So wurden zum Beispiel Wünsche nach Angeboten aufgestellt, die es in Karlsruhe bereits gibt, die jedoch scheinbar nicht bekannt genug waren, da es an der Vernetzung untereinander fehlt. Hier wollen wir auch über unseren Beirat, der queeren Organisationen und Vereinen die Möglichkeit des Austauschens geben soll, Hilfe zur Vernetzung schaffen.

Das soll auch dabei helfen, eine zentrale Anlaufstelle für queere Menschen zu schaffen, um für sie passende Beratungsangebote zu finden. Auch hat queerKAstle den Anspruch, damit die „Stimme“ der queeren Community zu bündeln und geeint zum Beispiel gegenüber Vertreter*innen der Politik aber auch gegenüber der Öffentlichkeit vorzutragen.Fehlende Angebote wie Beratungen, Freizeitangebote oder Ähnliches wollen wir dadurch ebenfalls identifizieren und neu schaffen. Getreu dem Motto „Alles unter einem Dach“

Soll der Ort auch einen öffentlichen Raum wie ein Café oder ähnliches bekommen?

Ja. Ein Gastronomieangebot ist in Planung. Die konkrete Ausarbeitung hierzu wird in nächster Zeit zusammen mit der Suche nach einer Immobilie in Angriff genommen. Die Idee bisher geht in Richtung eines Cafés, in dem alle willkommen sind, um auch für mehr Kontakt mit der queeren Szene zu sorgen und um es Menschen zu ermöglichen, auch ohne Outing bei uns zum Beispiel einen Kaffee zu trinken.

Neben der Suche nach einer geeigneten Immobilie spielt bei einem solchen Projekt die Finanzierung eine wichtige Rolle. Habt ihr schon eine Idee für einen möglichen Ort und potenzielle Sponsoren?

Die Frage nach der Finanzierung wird eine der nächsten großen Fragen für uns werden. Zum einem haben wir uns viel vorgenommen, das auch finanziert werden muss, zum anderen wollen wir uns natürlich auch nicht abhängig machen, um in unseren Entscheidungen möglichst frei zu sein. Daher haben wir uns auch dazu entschieden, Mitgliedsbeiträge zu erheben, die sich jedoch sozialverträglich nach dem Einkommen richten. Eine reine Fördermitgliedschaft zum Beispiel von Firmen ist bei uns ebenfalls möglich.Einen genauen Ort haben wir noch nicht im Kopf, auch wenn wir schon über ein paar mögliche Immobilen gestolpert sind. Für eine konkrete Suche müssen jedoch erst einmal die konkreten Anforderungen an die Immobile erarbeitet werden, was wir jetzt auch zuerst in Angriff nehmen wollen

Gibt es seitens der Stadt Unterstützung für das Projekt?

Ja. Wir wurden zum Beispiel zum „Runden Tisch gegen Diskriminierung“ eingeladen und stehen auch über den Beirat mit der Stadt in Kontakt. Über die Stadtebene hinaus wurde die Gründung des Vereins zum Beispiel von „Demokratie leben!“ gefördert. Auch für die Zukunft haben wir uns schon mehrere Fördertöpfe vorgemerkt, auf die wir uns bewerben wollen. Als gemeinnütziger Verein sind wir auf Förderungen angewiesen.

Habt ihr einen Zeitplan für die Verwirklichung von queerKAstle?

Das hängt ganz von den jeweiligen Projekten ab. Unsere Teilnahme am diesjährigen CSD planen wir gerade ganz akut. Auch die Vernetzung und Kontaktaufnahme mit queeren Akteur*innen werden wir sofort in Angriff nehmen. Auch ein Helferfest ist für dieses Jahr noch im Gespräch. So wollen wir auf jeden Fall bereits parallel zur Suche nach einer Immobilie bereits viel von dem umsetzen was wir uns vorgenommen haben. Von uns wird man also auch ohne physisches Zentrum viel hören.

Was war deine Motivation, dich für ein queeres Zentrum in Karlsruhe zu engagieren?

Als queere Transfrau war die ungerechte Behandlung durch den Gesetzgeber einer der Hauptgründe der mich politisiert hat. Daher kämpfe ich auch seit Jahren aktiv für eine besseres Leben für queere Menschen.

QueerKAstle ist für mich eine Möglichkeit, viel von dem für das ich kämpfe konstruktiv umzusetzen. Vieles hatte mir in der Vergangenheit gefehlt, zum Beispiel Kontaktmöglichkeiten mit Gleichgesinnten oder ein Austausch über Themen, bei denen ich mir noch sehr unsicher war. Ich hoffe, dass ich dabei helfen kann, dass queerKAstle in Zukunft vielen Menschen dabei helfen kann, ihren Weg zu finden und zu gehen, da ich genau weiß, dass ich das früher sehr gebraucht hätte … und vieles vermutlich auch heute noch sehr brauche.

queerkastle.de