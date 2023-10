Queerlactica Ballroom-Edition

× Erweitern Foto: ALLAN FRANCA CARMO, pexels.com, gemeinfrei

We’re Here, We’re Queer: Die noch junge Mannheimer Partyreihe des Queeren Zentrums QZM in Kooperation mit der Alten Feuerwache lädt im November zum Ballroom-Special: Grace The Floor gibt dem Publikum einen Einblick in die Ballroom-Kultur, bevor in der Mystic Space Hall die Party startet.

An den Decks sorgen Purple Suggar und Aard 007 für den entsprechenden Soundtrack. Support Your House, Sashay – Shante! Mit der Party unterstützt ihr außerdem die Arbeit des QZM.

3.11., Alte Feuerwache, Brückenstr. 2, Mannheim, 22 Uhr, www.qzm.de